Михаил Суслов В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье за сутки зафиксировано 60 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Из новых больных — 44 женщины и 16 мужчин. 48 человек лечатся в больницах, 12 - дома.



Таким образом, на 4 сентября в регионе с начала пандемии зафиксировано 8102 случая заражения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.