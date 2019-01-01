Михаил Суслов
В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19
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В Прикамье за сутки зафиксировано 60 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.
Из новых больных — 44 женщины и 16 мужчин.
48 человек лечатся в больницах, 12 -
дома.
Таким образом, на 4 сентября в регионе с начала пандемии зафиксировано 8102 случая заражения.
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