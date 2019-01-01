Продажу личных вещей через онлайн-платформы обложат налогом Поделиться Поделиться Твитнуть

Продажу вещей через платформы «Авито» и «Юла» подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на минфин РФ.

Пока налогообложение не затрагивает электронные платформы и соцсети. Так как они не являются налоговыми агентами, то не имеют права платить налоги за счёт пользователей, а физлица при продаже своего имущества сами должны платить НДФЛ.

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