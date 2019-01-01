Елена Синица В Прикамье переезжающие из аварийного жилья смогут выбрать более комфортные условия Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае расширяется возможность выбора жилья для граждан, переезжающих из «аварийки». Региональное правительство утвердило соответствующее постановление.

В частности, жители смогут переехать в жильё меньшее по площади, но наиболее комфортное по другим характеристикам. Например, новый дом может быть расположен ближе к краевому центру, с новым ремонтом. Кроме того, появляется право приобрести частные дома с земельными участками и квартиры в блокированных жилых домах.

Ранее жители могли получить помещение только равнозначное по площади или большей площади.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Жители часто обращались ко мне в соцсетях с просьбой помочь в этом вопросе. Решение актуальное, потому что до 2025 года нам предстоит расселить еще порядка 30 тыс. жителей. Впереди много работы. Благодаря нацпроекту будем увеличивать темпы переселения жителей из аварийного фонда.

До 2025 год в Пермском крае планируется к расселению порядка 600 тыс. кв. метров жилья, в благоустроенные квартиры должны переехать 37 тыс. человек.

Расселение ведётся в рамках двух программ: национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы.

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