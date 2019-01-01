Елена Синица
Минздрав Пермского края опубликовал список площадок для бесплатной вакцинации от гриппа
На территории Пермского края определены площадки (помимо поликлиник и образовательных учреждений) для бесплатной вакцинации от гриппа. В основном они будут располагаться в торговых центрах.
Региональный минздрав обнародовал список таких мест. В Перми их девять:
— Пермская Ярмарка (ш. Космонавтов, 59). График работы: с 16 по 20 сентября — с 12 по 18 часов, с 23 по 27 сентября с 12 до 18 часов,
— ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44). График работы: с 12 часов и до закрытия
— ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41а). График работы: с 7 сентября с 12 часов и до закрытия часов и до закрытия,
— ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37). График работы: с 5 сентября с 12 часов и до закрытия,
— ТЦ «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а). График работы: с 7 сентября с 12 часов и до закрытия,
— ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а). График работы: с 7 сентября с 12 часов и до закрытия,
— ТЦ «Браво2» (ул. Светлогорская, 20а). График работы: с 7 сентября с 12 часов и до закрытия,
— ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 32). График работы: с 5 сентября с 12 часов и до закрытия.
Также будут работать «точки» вакцинации
в Добрянке (ТЦ «Подсолнухи» и ГМ «Магнит»),
Карагае
(ТРК «Пятёрочка», ТЦ «Монетка», «Магнит»), Менделеево («Монетка»), д. Савино («Магазин Кудымова»), Очёре (ТК «Караван», ТК «Синий Кит», «Пятёрочка»)
В планах в этом году привить 1,5 млн жителей Прикамья.
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