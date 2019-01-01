Елена Синица Минздрав Пермского края опубликовал список площадок для бесплатной вакцинации от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края определены площадки (помимо поликлиник и образовательных учреждений) для бесплатной вакцинации от гриппа. В основном они будут располагаться в торговых центрах.

Региональный минздрав обнародовал список таких мест. В Перми их девять:

— Пермская Ярмарка (ш. Космонавтов, 59). График работы: с 16 по 20 сентября — с 12 по 18 часов, с 23 по 27 сентября с 12 до 18 часов,

— ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44). График работы: с 12 часов и до закрытия

— ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41а). График работы: с 7 сентября с 12 часов и до закрытия часов и до закрытия,

— ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37). График работы: с 5 сентября с 12 часов и до закрытия,

— ТЦ «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а). График работы: с 7 сентября с 12 часов и до закрытия,

— ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а). График работы: с 7 сентября с 12 часов и до закрытия,

— ТЦ «Браво2» (ул. Светлогорская, 20а). График работы: с 7 сентября с 12 часов и до закрытия,

— ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 32). График работы: с 5 сентября с 12 часов и до закрытия.

Также будут работать «точки» вакцинации в Добрянке (ТЦ «Подсолнухи» и ГМ «Магнит»), Карагае

(ТРК «Пятёрочка», ТЦ «Монетка», «Магнит»), Менделеево («Монетка»), д. Савино («Магазин Кудымова»), Очёре (ТК «Караван», ТК «Синий Кит», «Пятёрочка»)



В планах в этом году привить 1,5 млн жителей Прикамья.

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