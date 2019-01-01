В рамках нацпроекта отремонтировано 5,6 км трассы Пермь—Усть-Качка Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) отремонтирован еще один региональный объект — трасса Пермь—Усть-Качка с 20 по 25 км, от аэропорта «Пермь» до с. Култаево. Протяженность отремонтированного участка составляет 5,6 км, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края

Подрядчик ремонта — ООО «АртИнвестГрупп». Стоимость работ составила 72 млн руб.

Подрядчик сфрезеровал старое покрытие, устранил ямочность и колейность, обустроил съезды с твердым покрытием, установил отсутствующие дорожные знаки и уложил асфальтобетон по новому ГОСТу — ЩМА-16. Эта смесь отличается от предыдущих составов по ряду​ физико-химических показателей. Самое главное ее преимущество — устойчивость к образованию колеи.

Участок дороги Пермь—Усть-Качка стал пятым региональным объектом, отремонтированным в этом году по нацпроекту БКАД.

Всего в 2020 году по нацпроекту приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 — в рамках экономии от проведения конкурсных процедур. Работы включают ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. На сегодняшний день сдано в эксплуатацию уже 14 объектов. Многие из списка приняты в эксплуатацию раньше срока. Процент готовности тех, что еще в работе, составляет более 80%.







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.