В Пермском крае открыт первый центр ядерной медицины Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае открылся первый в регионе Центр ядерной медицины. Проект реализован в формате государственно-частного партнерства Пермского края и компании «МедИнвестГрупп», сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Центр позволит жителям Прикамья бесплатно проходить высокоточную ПЭТ-диагностику. Раньше за такой услугой приходилось ездить в другие регионы. По оценкам Минздрава, новое оборудование для лучевой терапии позволит увеличить в два раза объемы онкопомощи.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край должен сделать рывок в развитии инфраструктуры, в том числе в системе здравоохранения.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Жители были вынуждены ездить на исследования в Екатеринбург, а сейчас можно делать такую диагностику в Перми. Это позволит сократить время на постановку диагноза и скорее начать лечение, а также позволит нашим землякам экономить на дороге и проживании в других регионах. Новое оборудование поможет продлевать жизни — это наша конечная цель. При этом Центр полностью укомплектован пермскими врачами.

Центр ядерной медицины включает два подразделения: центр ПЭТ/КТ диагностики (на территории городской больницы им. М.А. Тверье) и центр лучевой терапии (на территории Пермского краевого онкологического диспансера).​​



Необходимо отметить, что жители Пермского края и соседних регионов смогут получить данную помощь в рамках обязательного медицинского страхования.

В центре лучевой терапии установлены два современных линейных ускорителя Halcyon v 2.0 производства компании Varian Medical Systems, благодаря чему пациенты смогут получить наиболее качественное лечение онкологических заболеваний.​ Компактный линейный ускоритель электронов предназначен для лечения таких онкологических заболеваний, как опухоли головного мозга, головы и шеи, рак легких, молочной железы, предстательной железы, злокачественные новообразования женской репродуктивной системы и т.д. Центр сможет принимать более 1400 пациентов в год. Центр стал вторым в заявленном проекте МедИнвестГрупп «100 линейных ускорителей».

Центр ПЭТ/КТ диагностики​ «ПЭТ-Технолоджи»​ сможет принимать более 5 тыс. пациентов в год.​ Также в центре установлено МРТ экспертного класса для первичной диагностики.

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