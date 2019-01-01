Чайковскую набережную благоустроят благодаря федеральному финансированию
Проект благоустройства набережной и создания зон отдыха «О, берег» Чайковского городского округа победил в конкурсе Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Решение о признании чайковского проекта победителем приняла Федеральная конкурсная комиссия под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Решение комиссия принимала, выбирая из 160 проектов-финалистов из 301 заявки, поступивших от 76 субъектов.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что данный проект является примером эффективной совместной работы органов местного самоуправления и краевого правительства.
Дмитрий Махонин, глава Пермского края:
— Одно из знаковых мест города в ближайшие годы полностью преобразится. Будет благоустроен Северный пляж, пешеходный променад, появятся амфитеатр, игровая и спортивная зоны, пешеходный мост между гостиницей «Чайка» и Южным пляжем.
Отметим, что проектом предусматривается строительство зон отдыха на набережной реки Сайгатка общей площадью 40 тыс. кв. метров.
На первом этапе воплощения проекта на Северном пляже установят шезлонги и павильоны, оборудуют спортивные и детские площадки, вышку спасателей и причал для лодок. С территории пляжа по пешеходному променаду с беговой и велодорожкой можно будет перейти в зону амфитеатра с открытой сценой. За ней будет оборудован детский игровой комплекс. А возле гостиницы «Чайка» развернется спортивная зона с площадками для пляжного волейбола, баскетбола, пинг-понга, скейта, воркаута, фитнеса с уличными тренажерами. Здесь также планируется установить арт-объект. Для соединения двух частей набережной на участке от гостиницы «Чайка» до Южного пляжа будет построен пешеходный мост. Сейчас место его установки закрыто для посещения из-за высокого риска провала грунта.
Общая стоимость проекта, включая федеральную поддержку, составляет более 180 млн руб.
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