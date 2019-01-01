Дмитрий Енцов журналист Бывшую школу в Мотовилихинском районе власти хотят официально передать ГИБДД Возобновлять образовательный процесс там не планируется Поделиться Поделиться Твитнуть

С территории бывшей пермской школы №4 в Мотовилихинском районе по адресу: ул. Каспийская, 15, планируется официально снять зонирование под образовательные учреждения. С таким заявлением в комиссию по землепользованию и застройке обратился департамент имущественных отношений.

Здание уже использует Управление МВД России по городу Перми, там расположен полк ДПС.

На заседании комиссии 3 сентября напомнили, что обучение в здании 1937 года постройки занятия не проводятся с 2018 года. Территорию сначала планировалось передать для нужд ГУФСИН, но само управление передало его МВД.

При этом, власти считают, что нехватки мест для школьников в микрорайоне районе нет. Последние ученики были распределены по другим школам.

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