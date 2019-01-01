Михаил Суслов
В Прикамье выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19
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В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Ветта» со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
Из 59 новых инфицированных – 26 мужчин,
33 женщины. Среди взрослого населения:
младше 45 лет – четыре человека, 29 человек
в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет.
54 человека проходят лечение в больницах,
пять — на дому.
Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии достигло 8042 человек.
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