Елена Лодыгина журналист В Перми из-за коронавируса краевые власти отменили парад Победы Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об отмене парада Победы в Перми, так как в регионе наблюдается высокая заболеваемость COVID-19 среди лиц старшего поколения. С целью снижения рисков заражения коронавирусом в регионе продолжают действовать ограничения на проведение крупных культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщает Министерство культуры Пермского края.





«На прошлой неделе 33% всех заболевших в Пермском крае — это жители в возрасте 50-64 года, 35% — старше 65 лет. При этом 62% инфицированных посещали места массового скопления людей, пользовались общественным транспортом», — пояснил главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев.





Все события и акции, посвященные году Памяти и Славы, будут проходить до конца года в режиме онлайн. Так, например, 3 сентября можно будет побывать на виртуальной «AR выставке вооружений» — цифровых 3D-моделей техники времен Великой Отечественной войны. В этот же день филармония​ представит новую программу, посвящённую 75-летию Великой Победы, которая будет транслироваться во всех Виртуальных концертных залах региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.