В Перми по нацпроекту «БКАД» отремонтирована улица Петропавловская Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми сдан еще один дорожный объект, отремонтированный по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Это улица Петропавловская, которую обновили на участке от ул. Крисанова до ул. Попова.

Подрядчиком выступило ООО «СК «АТРИУМ», контракт с которым был заключен 10 марта. На объект рабочие вышли 15 апреля и должны были завершить его до 14 октября. Приемка состоялась раньше срока.

Ремонт на объекте проводили комплексно: обновили не только дорожную одежду, но и привели в порядок газоны, тротуарную плитку на трамвайных платформах, установили ограждение, нанесли разметку.

На участке подрядчик уложил около 14 тыс. кв. метров асфальтобетона, заменил бортовой камень на гранитный, обустроил плитку вдоль борта, установил новые пешеходные ограждения.

«Подрядчик выполнил работы с опережением графика, проезжая часть полностью функционировала уже в июле. Лабораторные испытания проб асфальта пройдены на «отлично», - добавил эксперт.

Принимала объект комиссия: представители краевого министерства транспорта, администрации города, ФКУ Упрдор «Прикамье» и Общественной палаты Пермского края. Они проверили перечень выполненных работ, прошлись по участку, зафиксировали замечания.

Депутат Пермской городской думы Александр Буторин: «Улица Петропавловская — одна из самых протяженных улиц в городе. Практически все жители ряда микрорайонов в Ленинском и Дзержинском районах ежедневно пользуются этой дорогой. Мы видим: обновленную проезжую часть, удобные тротуары, ограждения и благоустроенные газоны. Стало намного комфортнее. Могу сказать точно, что люди замечают все изменения, видят, что территория, на которой они проживают, преображается».

Улица Петропавловская — это уже четвертый объект в Перми, отремонтированный по нацпроекту БКАД в этом году. Всего в 2020 году только в краевой столице приведут в порядок 14 дорог. В целом в крае — 55 объектов. Ранее в Перми были сданы внутриквартальный проезд по ул. Героев Хасана, а также улицы Краснова и Красноуфимская.

На сегодняшний день сдано уже 16 объектов, готовность остальных превышает 80%. Все работы по нацпроекту находятся на личном контроле главы Пермского края Дмитрия Махонина.

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