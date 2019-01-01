Мария Сыропятова Владелица павильонов на Комсомольском проспекте отказалась от иска к администрации Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края прекращено производство по делу об оспаривании изъятия земельных участков и двух павильонов по адресу: Комсомольский проспект, 59а (продажа цветов и сувениров, — Ред.).

Согласно картотеке суда основание, отказ индивидуального предпринимателя Аллы Кириленко от иска.

Напомним, что ранее между предпринимателем и городскими властями было подписано соглашение о выкупе этого имущества. Согласно планам городских властей павильоны должны быть снесены, а на их месте предполагается организовать «малое общественное пространство».

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