Мария Сыропятова
Владелица павильонов на Комсомольском проспекте отказалась от иска к администрации Перми
В Арбитражном суде Пермского края прекращено производство по делу об оспаривании изъятия земельных участков и двух павильонов по адресу: Комсомольский проспект, 59а (продажа цветов и сувениров, — Ред.).
Согласно картотеке суда основание, отказ индивидуального предпринимателя Аллы Кириленко от иска.
Напомним, что ранее между предпринимателем и городскими властями было подписано соглашение о выкупе этого имущества. Согласно планам городских властей павильоны должны быть снесены, а на их месте предполагается организовать «малое общественное пространство».
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