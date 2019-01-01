Григорий Серёдкин Прибыль краевых предприятий за год упала на 70% Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации Пермьстата, прибыль краевых предприятий и организаций за январь — июнь 2020 года составила 49,6 млрд руб. Это на 70,7% ниже показателей за аналогичный период 2019 года.

63,2% обследованных краевых организаций завершили отчётный период с прибылью в объеме 68 млрд руб. Это также значительно ниже прошлогоднего показателя — на 61,5%. А общая сумма убытка нерентабельных организаций Прикамья увеличилась в 2,5 раза и составила 18,4 млрд руб.

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