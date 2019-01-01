Алиса Окулова
Автохолдинг «Экс Авто» продал последний крупный актив
В Перми приобретён автосалон (и земельный участок под ним) «Экс Авто» по адресу: ул. Спешилова 111/3.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» активы приобрёл совладелец ООО «УК гостиничный комплекс «Стар» Илья Волков. Предприниматель купил актив по сниженной цене - за 38 млн руб. Эксперты оценили стоимость здание 60 млн руб.
В состав
комплекса входят двухэтажное здание
автосалона площадью 3,4 тыс. м.кв., перед
ним обустроена паковочная зона, которая
входит в земельной участок площадью
5,1 тыс. м. кв. и одноэтажное здание
котельной не укомплектованное
оборудованием площадью 24 кв. м.
Как будет использован комплекс, Илья Волков ещё не решил:
«Объект, находящийся в очень хорошей локации, продавался за адекватную сумму. В течение двух-трех месяцев будет принято решение о его использовании», - цитирует предпринимателя издание.
Напомним, на момент банкротства в 2016 году автохолдинг обладал более чем десятью автосалонами в Перми, Березниках и Чусовом. В портфеле компании, кроме «АвтоВАЗа», было 12 брендов.
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