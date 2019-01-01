Алиса Окулова Автохолдинг «Экс Авто» продал последний крупный актив Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми приобретён автосалон (и земельный участок под ним) «Экс Авто» по адресу: ул. Спешилова 111/3.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» активы приобрёл совладелец ООО «УК гостиничный комплекс «Стар» Илья Волков. Предприниматель купил актив по сниженной цене - за 38 млн руб. Эксперты оценили стоимость здание 60 млн руб.

В состав комплекса входят двухэтажное здание автосалона площадью 3,4 тыс. м.кв., перед ним обустроена паковочная зона, которая входит в земельной участок площадью 5,1 тыс. м. кв. и одноэтажное здание котельной не укомплектованное оборудованием площадью 24 кв. м.



Как будет использован комплекс, Илья Волков ещё не решил:

«Объект, находящийся в очень хорошей локации, продавался за адекватную сумму. В течение двух-трех месяцев будет принято решение о его использовании», - цитирует предпринимателя издание.

Напомним, на момент банкротства в 2016 году автохолдинг обладал более чем десятью автосалонами в Перми, Березниках и Чусовом. В портфеле компании, кроме «АвтоВАЗа», было 12 брендов.

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