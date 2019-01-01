Елена Синица В Перми музыкальную школу перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская музыкальная школа №6 не смогла начать учебный год из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у одного из сотрудников заведения, на данный момент он находится на больничном. Об этом сообщает «Ветта».

В целях профилактики очное обучение временно отложили. Начать обучение в обычном режиме планируется с 7 сентября.

Ранее краевые власти сообщали, если в классе будет обнаружен один случай заражения, класс возьмут на особый контроль. Если будет обнаружено два и более случаев — в классе будет объявлен карантин, обучение будет проходить в дистанционном формате.

В случае с детсадовскими группами и учреждениями допобразования карантин будет объявлен даже при единственном случае заражения.

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