Михаил Суслов В Пермском крае скончались ещё два заражённых COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Прикамье умерли два человека, заражённых COVID-19. При этом общее число умерших достигло 344. Из них 215 летальных исходов от COVID-19 и 129 - от других болезней. Об этом сообщает «Ветта» со ссылкой на краевой минздрав.

За весь период пандемии в Пермском крае зафиксировано 7923 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 5580 человек выздоровели, 2083 человека изолированы на дому.

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2808 исследований на коронавирусную инфекцию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.