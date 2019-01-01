Власти Перми за два дня ввели в эксплуатацию 822 квартиры Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году показатель введенного жилья увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза. Об этом сообщают в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Так, 26 и 27 августа введены в эксплуатацию жилые дома по адресам: улица Энгельса, 18 (застройщик ООО «Ньютон»), улица Революции, 52в (застройщик АО «Кортрос-Пермь») и улица Ольховская, 21 (застройщик ООО СЗ «КЕЛШ»).

Общая площадь введенного жилья составила 69 834 кв. метров, а общее число квартир — 822. Так, наибольшее число квартир в доме ЖК «Гулливер» — 474, в доме ЖК «Ньютон» — 92, в жилом доме на улице Ольховской, 21 — 256 квартир.

По данным городского департамента градостроительства и архитектуры, с начала года по настоящее время введено в эксплуатацию 221 009,6 кв. метров, за аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 109 129,1 кв. метров.

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