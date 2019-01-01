Елена Лодыгина журналист ГКУ «Гражданская защита» купит детские противогазы на 8,1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое министерство закупок объявило аукцион на поставку противогазов с фильтром для ГКУ «Гражданская защита» Пермского края. Как сказано в конкурсной документации, поставщик должен обеспечить поставку 812 гражданских противогазов, 66 защитных детских камер и 477 детских противогазов в срок до 31 декабря 2020 года.

При этом детские противогазы должны быть предназначены для дошкольников (от 1,5 до 7 лет), а также школьников (старше 7 лет). Из 477 закупаемых детских противогазов 234 штуки — это ПДФ-2Д и 243 штуки — ПДФ-2Ш. Итоги аукциона будут подведены 16 сентября.

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