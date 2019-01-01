Елена Синица Общественный штаб Дмитрия Махонина представил новые меры поддержки семей Поделиться Поделиться Твитнуть

Штаб общественной поддержки Дмитрия Махонина провёл круглый стол, участники которого обсудили механизмы, способные помочь семьям в Пермском крае стать более финансово независимыми.

Напомним, главной целью штаба является выстраивание эффективной системы коммуникации между жителями региона и властями, собирать обратную связь от людей, экспертов, специалистов для формирования рекомендаций и их применения в стратегическом развитии региона. На сегодня штаб объединяет около 200 человек.

На встрече с сопредседателями штаба — гендиректором ПАО «ПНППК» Алексеем Андреевым, бывшим командиром пермского СОБРа и депутатом Законодательного собрания Сергеем Яшкиным, трёхкратным серебряным призёром Олимпийских игр Альбертом Демченко — глава региона Дмитрий Махонин отметил, что с общественностью нужно говорить как можно чаще и качественнее. Не только спрашивать о проблемах, но также о том, как хотели бы их решить сами жители Пермского края. По его мнению, важен системный характер подобной работы, без которого невозможно долгосрочное планирование, которое абсолютно необходимо для планомерного развития региона.

Руководитель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» (организация выступила инициатором круглого стола) Ирина Ермакова отметила, что сегодня существует довольно много инструментов, с помощью которых можно помочь обычным семьям стать финансово более независимыми. «Это и государственная поддержка, и общественные инициативы. Задача круглого стола рассказать об этих инструментах, с одной стороны, а с другой — создать запрос от прикамских семей на новые учебные программы для развития предпринимательства»,— рассказала она. Кроме этого, в Пермском крае сегодня действует около 40 мер социальной помощи и поддержки семей, начиная с выплат пособий и заканчивая жилищными программами. Каждая семья с детьми в определенный период времени является получателем тех или иных мер, все они адресные.

Однако экономическая самостоятельность семей не всегда зависит от мер поддержки и субсидий, льгот и пособий, которые предоставляются регионами, заключили участники круглого стола. Она также связана с навыками психологической готовности вести собственный бизнес. По словам руководителя «Мастерской социальных проектов» Ольги Пушковой, организация готова помочь в выборе направления деятельности, научить базовым навыкам ведения своего дела и даже посвятить в новые технологии рынка. Подобные активности востребованы среди населения, люди действительно готовы учиться и овладевать бизнес-искусством.

Важно больше внимание уделять тем программам, которые действуют в Прикамье и направлены на поддержку предпринимательских начинаний у семей, живущих в регионе, рассудили участники круглого стола. Большая их часть реализуется на площадке центра «Мой бизнес» в рамках государственной поддержки. В течение этого года общественные организации сформируют запрос на подобные программы, и уже в следующем году они будут включены в учебный план центра.

Помимо этого в рамках круглого стола подняли вопросы доступности льготной ипотеки для жителей края. Проблема в том, что господдержка распространяется только на квартиры в новостройках, а в территориях жилищное строительство не ведётся так активно, как в Перми. «В том же Краснокамске, где я проживаю, не наблюдается активного жилищного строительства. А если речь идет о сельских территориях? Почему бы не изменить правила игры и не распространить условия льготной ипотеки и на вторичное жильё?», — заявил исследователь Антон Александров, который провел анализ потребностей молодых семьей.

Ирина Ермакова объясняет такие ограничения получения льготной ипотеки как попытку предотвратить покупку жилья в аварийных домах: «Можно установить предельно допустимый возраст дома и процент износа, тогда проблему удастся решить. Нам очень хотелось бы, чтобы условия льготной ипотеки распространили и на вторичное жильё».

Представители краевого министерства экономики сообщили, что данный вопрос будет поднят на федеральном уровне, так как льготная ипотека — зона федерального законодательства.

Кроме этого, в рамках заседания обсудили возможность получения денежных компенсаций вместо земельных участков, предусмотренных для многодетных семей. По мнению участников штаба, земельный участок может стать для семьи не столько помощью, сколько новой проблемой: его обустройство часто подразумевает инженерные работы, которые требуют и времени, и денег. Но данная проблема уже решается: в августе депутаты краевого Законодательного собрания сняли ограничения, которые действовали в отношении расходования компенсаций. Теперь её можно потратить не только на покупку земли, но и на другие цели, по усмотрению муниципалитетов. Речь идёт об улучшении жилищных условий иными способами.

Все предложения, выработанные в ходе круглого стола, будут доведены до краевых властей и губернатора, а также учтены при формировании долгосрочной стратегии развития региона.

















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