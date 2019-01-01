Алиса Окулова Пермская мэрия планирует благоустроить 30 скверов и парков Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми к 300-летию города планируется отремонтировать 30 парков и скверов. Кроме реконструкции и ремонта, в разных районах города планируется построить пять новых скверов. Пермская мэрия составила перечень объектов, которые нуждаются в благоустройстве. Соответствующий план был представлен депутатам Пермской гордумы. В будущем городская администрация планирует провести встречи с жителями и ответственными депутатами по каждому скверу и парку, чтобы определиться с перечнем работ и концепцией благоустройства.

Так, в микрорайоне Голованово планируется построить тематический сквер на улице Корсуньской, 31, который будет посвящён творчеству пермского детского писателя Льва Кузьмина. В новом сквере будут размещаться игровые площадки, в том числе площадка для игры в стритбол и центральная площадка для проведения массовых мероприятий.

Новый сквер планируется построить и в центре города, на улице Екатерининская, 171. В пермской администрации также отметили, что новые скверы нужны в микрорайонах Вышка-2 и Вышка-1 и Кислотные дачи. Реконструкция сквера запланирована и на ул. Яблочкова. В ходе обсуждения депутаты подняли вопрос о разработке определенного дизайн-кода в благоустройстве города в целом.

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