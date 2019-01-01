Михаил Суслов Пермские бизнесмены получили льготные займы на 163 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Микрофинансовая организация Пермского края продлила срок подачи заявок на получение льготных займов. Всего с начала пандемии коронавируса и введения ограничительных мер микрофинансовой организацией выдано бизнесменам займов в общей сумме 163 млн руб.

За пять месяцев 338 предприятий подали заявки на получение одного из двух льготных займов. Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе продолжится — до конца сентября будет выдано еще порядка 100 млн руб. Об этом сообщает центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Среди тех, кто уже получил льготные займы, значатся медицинские центры «Мировоззрение», «Вознесенский», «Парма Лаб», ювелирные компании «Мидас-Пермь» и «Урал Голд», а также Пермский насосный завод, завод винтовых свай «Гефест» и др.

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