Михаил Суслов
Наталья Сыропятова назначена врио декана юрфака ПГНИУ
Врио ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников назначил временно исполняющего обязанности декана юридического факультета. Им стала Наталья Сыропятова. Об этом сообщили в деканате.
Исполнять своим обязанности она будет, как минимум, до выборов декана 27 сентября 2020 года. Татьяна Логинова, ранее занимавшая этот пост, вернулась на должность замдекана по учебной работе.
Наталья Сыропятова - выпускница юридического и экономического факультетов ПГНИУ. С 1 декабря 2019 года являлась и.о. заместителя декана по учебной работе юридического факультета ПГНИУ. Входит в состав экспертной группы по разработке стратегии развития университета.
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