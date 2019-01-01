Михаил Суслов Наталья Сыропятова назначена врио декана юрфака ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников назначил временно исполняющего обязанности декана юридического факультета. Им стала Наталья Сыропятова. Об этом сообщили в деканате.

Исполнять своим обязанности она будет, как минимум, до выборов декана 27 сентября 2020 года. Татьяна Логинова, ранее занимавшая этот пост, вернулась на должность замдекана по учебной работе.

Наталья Сыропятова - выпускница юридического и экономического факультетов ПГНИУ. С 1 декабря 2019 года являлась и.о. заместителя декана по учебной работе юридического факультета ПГНИУ. Входит в состав экспертной группы по разработке стратегии развития университета.

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