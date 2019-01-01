Елена Синица Открыт автомобильный поворот с ул. Революции на Куйбышева Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми для автомобильного движения открыт правый поворот с ул. Революции на Куйбышева. Об этом сообщает «Ветта» со ссылкой на страничку в instagram сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Организация поворота носит временный характер, при этом поворот двусторонний.

Полностью открыть перекрёсток для движения трамваев и автотранспорта планируется в середине октября.

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