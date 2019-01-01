Елена Лодыгинажурналист
Пермская мэрия потратит больше 4 млн руб. на ледовые блоки для новогоднего комплекса
Всего потребуется не менее 1,5 тыс. куб. м. льда
Агентство социокультурных проектов объявило открытый конкурс на поставку льда для новогоднего городка в центре Перми. Не меньше 1,5 тыс. куб. м льда (3 тыс. штук) должно быть поставлено в период со 2 по 20 декабря 2020 года на городскую эспланаду (в границах ул. Ленина, Попова, Петропавловская и здания Законодательного собрания Пермского края).
При этом на закупку льда пермские власти потратят 4,182 млн руб. Как сказано в конкурсной документации, складирование ледовых блоков на территории эспланады будет осуществляться на деревянные поддоны, завозиться лёд будет на площадку с 22.00 до 08.00.
Напомним, ранее Агентство социокультурных проектов Перми провело аукцион на разработку эскизного проекта новогоднего ледового комплекса. Подрядчик — предприниматель Вячеслав Саралёв — должен подготовить проект до 28 сентября. Эскиз необходимо разработать по четырем площадкам: городская эспланада, сквер им. М. И. Субботина, территория у Театра-Театра и Соборная площадь.
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