Елена Лодыгина журналист Пермская мэрия потратит больше 4 млн руб. на ледовые блоки для новогоднего комплекса Всего потребуется не менее 1,5 тыс. куб. м. льда Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Агентство социокультурных проектов объявило открытый конкурс на поставку льда для новогоднего городка в центре Перми. Не меньше 1,5 тыс. куб. м льда (3 тыс. штук) должно быть поставлено в период со 2 по 20 декабря 2020 года на городскую эспланаду (в границах ул. Ленина, Попова, Петропавловская и здания Законодательного собрания Пермского края).

При этом на закупку льда пермские власти потратят 4,182 млн руб. Как сказано в конкурсной документации, складирование ледовых блоков на территории эспланады будет осуществляться на деревянные поддоны, завозиться лёд будет на площадку с 22.00 до 08.00.

Напомним, ранее Агентство социокультурных проектов Перми провело аукцион на разработку эскизного проекта новогоднего ледового комплекса. Подрядчик — предприниматель Вячеслав Саралёв — должен подготовить проект до 28 сентября. Эскиз необходимо разработать по четырем площадкам: городская эспланада, сквер им. М. И. Субботина, территория у Театра-Театра и Соборная площадь.





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