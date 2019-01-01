Елена Лодыгина журналист В ледовом городке власти планируют разместить 16 горок и 24 ската Эскиз разработает предприниматель Вячеслав Саралёв Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Агентство социокультурных проектов Перми заключило договор на разработку эскизного проекта новогоднего ледового комплекса на эспланаде. Стоимость контракта - 350 тыс. руб. В конкурсной документации сказано, что эскизный проект должен быть готов до 28 сентября.

В техническом задании прописано, что при разработке декоративных элементов всех ледовых объектов надо учесть возможность устойчивости конструкций к перепадам температуры воздуха. Проект необходимо разработать по четырем площадкам: территория городской эспланады в границах ул. Ленина, Попова и Петропавловской, сквера им. М.И. Субботина, площадка у Театра-Театра и Соборной площади.

На территории эспланады поставщик должен учесть рельеф местности, наличие функциональных зон (фонтана, кафе, туалетов, сценического комплекса, городской новогодней ели). Заказчику он должен представить общий план новогоднего ледового городка с размещением всех объектов в масштабе.

В комплексе на эспланаде должно насчитываться не менее 16 ледовых горок, 24 ската, пяти объектов для фотографирования. Среди ледовых горок три должны быть трёхскатными с высотой ската три метра, четыре односкатными с высотой ската два метра, одна трёхскатная высотой один метр, пять односкатных с высотой ската один метр.

У памятника «МиГ на взлете» в сквере им. М.И. Субботина подрядчик должен предусмотреть устройство ледового катка. На Соборной площади он должен разработать эскиз ледового объекта «Ледяная часовня». Напомним, предприниматель Вячеслав Саралёв в прошлом году уже разрабатывал эскизный проект ледового городка за 300 тыс. руб.

Также с ним был заключен контракт на услуги по разработке идейно-художественной концепции новогоднего комплекса за 250 тыс. руб.

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