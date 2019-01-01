Дмитрий Енцов журналист Из-за выборов губернатора в Прикамье отменят уроки Занятий в школах не будет 11 и 12 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу и субботу, 11 и 12 сентября 2020 года в школах Пермского края будут отменены уроки. Об этом сообщила краевой министр образования Раиса Кассина во время инстаграм-конференции.

Причина — выборы губернатора, которые состоятся в регионе с 11 по 13 сентября.

По словам министра, сделано этот будет из-за безопасности детей в условиях пандемии. Так как большинство избирательных участков расположены именно в школах, решено «не смешивать потоки» учеников с избирателями.

Будут ли вместо офлайн уроков онлайн занятия — пока не известно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.