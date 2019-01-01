Бар в центре Перми выставлен на продажу
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Бар Pushkin на ул. Пушкина, 71 выставлен на продажу. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.
Стоимость бизнеса — 4 млн руб. Также собственник готов рассмотреть вариант аренды бизнеса.
Бар занимает 120 кв. м, имеет открытую террасу.
«С Вас остаётся набрать команду и ринуться в бой в индустрию развлечений за получением стабильного дохода», — отметил владелец.
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