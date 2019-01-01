Елена Лодыгина журналист В Добрянке подрядчик взыскивает с больницы больше 3 млн руб. за ремонт Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Энергоклимат» обратилось в Арбитражный суд с исками к Добрянской ЦРБ о взыскании задолженности по заключенным в 2019 году контрактам на проведение ремонта.

Оба иска поступили в суд в конце июля 2020 года. По первому сумма взыскания составляет 2,2 млн руб., по второму — 1,2 млн руб. Речь идёт о задолженности по двум контрактам, заключённым в 2019 году, на выполнение текущего ремонта в здании больницы. Один из контрактов был заключён на ремонт крыльца главного входа и вестибюля (1,209 млн руб.), второй — на ремонт коридора и туалетов детского отделения стационара (2,007 млн руб.) Подрядчик также требует взыскать с заказчика по двум контрактам пени в размере 42 тыс. руб. и штраф в 8 тыс. руб.

В ООО «Энергоклимат» от комментариев по судебным спорам отказались и попросили письменный запрос. В Министерстве здравоохранения Пермского края пояснили, что ранее в суд о взыскании неустойки по двум госконтрактам обратилась Добрянская ЦРБ. Медучреждение требует взыскать с подрядчика пени и штрафы за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств.

«Комиссией заказчика с привлечением организации по надзору за строительством с участием ООО «Энергоклимат» была проведена экспертиза выполненных работ по двум договорам, по результатам которой были выявлены недостатки выполненных работ и исполнительной документации, о чем было заявлено подрядчику. Подрядчик выявленные недостатки не устранил, выразил свое несогласие с выявленными при экспертизе замечаниями», — прокомментировали в минздраве.

В рамках судебного процесса может быть назначена строительно-техническая экспертиза для определения объема фактически выполненных работ.

По данным Rusprofile, ООО «Энергоклимат» зарегистрировано в 2008 году. Основным видом деятельности компании является разборка и снос зданий. В портфеле юрлица насчитывается 26 контрактов на 24,6 млн руб. С Добрянской ЦРБ заключены четыре контракта на выполнение ремонтных работ на 6,6 млн руб., в том числе два из них в 2020 году.

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