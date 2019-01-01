«Т Плюс» объединяется с сетевыми компаниями
Совет директоров ПАО «Т Плюс» принял решение о реорганизации группы, сообщает пресс-служба компании. К ПАО «Т Плюс» будут присоединены ООО «ПСК», ООО «БСК» (Березники) и ООО «Инвестспецпром» (Чайковский), а также теплосетевые компании в Пензе, Саранске, Самаре, Лесном, Первоуральске, Кирове, Кирово-Чепецке, Ижевске.
Активы и обязательства этих компаний, которые сейчас являются отдельными юрлицами, перейдут к «Т Плюс», а управление будет осуществляться соответствующими региональными филиалами.
«Целью консолидации является подготовка к реализации масштабной инвестиционной программы в теплосетевой инфраструктуре городов, — говорится в сообщении пресс-службы. — Консолидация повысит внутреннюю эффективность группы и позволит активнее реализовывать проекты в области новой модели рынка тепла («альткотельной») и государственно-частного партнёрства.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.