«Т Плюс» объединяется с сетевыми компаниями Поделиться Поделиться Твитнуть

Совет директоров ПАО «Т Плюс» принял решение о реорганизации группы, сообщает пресс-служба компании. К ПАО «Т Плюс» будут присоединены ООО «ПСК», ООО «БСК» (Березники) и ООО «Инвестспецпром» (Чайковский), а также теплосетевые компании в Пензе, Саранске, Самаре, Лесном, Первоуральске, Кирове, Кирово-Чепецке, Ижевске.

Активы и обязательства этих компаний, которые сейчас являются отдельными юрлицами, перейдут к «Т Плюс», а управление будет осуществляться соответствующими региональными филиалами.

«Целью консолидации является подготовка к реализации масштабной инвестиционной программы в теплосетевой инфраструктуре городов, — говорится в сообщении пресс-службы. — Консолидация повысит внутреннюю эффективность группы и позволит активнее реализовывать проекты в области новой модели рынка тепла («альткотельной») и государственно-частного партнёрства.

Решение совета директоров должно быть утверждено внеочередным общим собранием акционеров 1 октября 2020 года, процесс консолидации завершится до 1 марта 2021 года. Несогласным с условиями консолидации акционерам будет предложен выкуп акций по оценке, проведённой независимым аудитором.

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