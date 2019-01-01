Михаил Суслов В Пермском крае — 55 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19. Из них — 49 человек проходят лечение в больницах, шесть — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7866. Ежесуточный прирост больных составил 0,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 30 августа — 1,0).

Из 55 новых инфицированных — 24 мужчины, 30 женщин, один ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет — восемь человек, 26 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.

Напомним, что за прошедшие сутки два пациента умерли от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 215 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

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