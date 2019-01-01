Экс-министр спорта Пермского края назначен директором лицея №3 Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Бывший министр спорта Пермского каря Владимир Епанов станет директором лицея №3. Об этом сообщил депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов.

Прежний директор лицея Владимир Штэфан уходит на пенсию.

«Планка задана высокая, на Владимира Ильича ложится большая ответственность — нужно не только удержать высокий уровень образовательного учреждения, но и продолжить его развивать», — отметил Василий Кузнецов.

Напомним, Владимир Епанов покинул пост министра спорта Пермского края в июле 2020 года. И.о. руководителя ведомства назначена Татьяна Чеснокова.

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