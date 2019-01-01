И.о. министра спорта Пермского края назначена Татьяна Чеснокова Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший замминистра спорта Татьяна Чеснокова назначена и.о. главы министерства. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Антон Клепиков, вице-премьер правительства Пермского края:

— Татьяна Чеснокова знает отрасль от А до Я, отлично владеет цифрами, обладает большим опытом межведомственного взаимодействия. Задачи стоят серьёзные, в том числе по проектированию, строительству и реконструкции десятка крупных объектов спортивной инфраструктуры.

Прежний министр спорта Пермского края покинул должность в июле 2020 года.





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