В Пермь пришло похолодание Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в первую неделю осени ожидается прохладная погода с небольшими дождями, сообщает ВЕТТА со ссылкой на Гидрометцентр.

В понедельник в Прикамье установится облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха — от +18 до +23 градусов.

Самым тёплым днем на неделе станет вторник, 1 сентября. В этот день воздух на юге региона прогреется до +28, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Однако в северных территориях региона будет прохладнее — до +22 и с дождями, в Перми — до +26, без осадков.

В среду в регионе значительно похолодает. Температура воздуха на севере региона опустится до +12...+15 градусов (дожди), а на юге будет +20 (облачно с прояснениями), в Перми 2 сентября — до +17 (облачно с прояснениями, небольшой дождь).

В четверг в Пермском крае прогнозируется всего 12-15 градусов тепла. При этом осадки практически не ожидаются, только в Перми возможны кратковременные дожди. В ночь с четверга температура местами и вовсе опустится до +4. Днем будет также — 12-15 градусов тепла, без осадков.

В выходные, по предварительным прогнозам, слегка потеплеет — до +16...+20 градусов, в крае установится облачная погода с прояснениями, дожди не ожидаются.





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