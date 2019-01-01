В Пермь пришло похолодание
В Пермском крае в первую неделю осени ожидается прохладная погода с небольшими дождями, сообщает ВЕТТА со ссылкой на Гидрометцентр.
В понедельник в Прикамье установится облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха — от +18 до +23 градусов.
В четверг в Пермском крае прогнозируется всего 12-15 градусов тепла. При этом осадки практически не ожидаются, только в Перми возможны кратковременные дожди. В ночь с четверга температура местами и вовсе опустится до +4. Днем будет также — 12-15 градусов тепла, без осадков.
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