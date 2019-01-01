В выходные в Перми вновь пройдёт массовое отключение воды Из-за аварийных и плановых работ без воды останутся почти 300 домов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми вновь пройдёт массовое отключение воды. Плановые работы пройдут с 15:00 5 сентября до 15:00 6 сентября на ул. Карпинского, 93. Из-за этого более 200 домов в Перми останутся без воды. Отключения пройдут по следующим адресам:

— ул. Архитектора Свиязева, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 18а, 19а, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 2а, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58;

— ул. Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а;

— ул. Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19а, 29, 33;

— ул. Камышловская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

— ул. Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85а, 87, 91а, 96, 97, 97а, 98, 99, 100, 100а, 101, 101а, 101б, 102, 104, 107, 108, 109, 110а, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126;

— ул. Композитора Глинки, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 11а, 13, 15;

— ул. Космонавта Беляева, 8 и 59;

— ул. Космонавта Леонова, 43а, 43б, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82;

— ул. Милиционера Власова, 15 и 17;

— ул. Норильская, 2аа, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 13/1, 13а, 15;

— ул. Разведчиков, 25;

— ул. 1-я Ремонтная, 3;

— ул. Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19а, 103, 105;

— ул. Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60а, 62, 62а;

— ул. Советской Армии, 33/1, 33/2, 101а;

— ул. Сталеваров, 36;

— ул. Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;

— ул. Чердынская, 5, 6, 7а, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44.

Также 5 сентября с 9:00 до 20:00 пройдут аварийно-восстановительные работы на ул. Монастырской, 171. В связи с этим воду отключат в домах по адресам:

— Матросова, 3, 4, 6

— Крисанова, 10, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7, 8

— Монастырская, 117, 119, 121, 123, 130, 144, 152, 155, 157, 159, 161, 171, 177, 74, 76, 82, 90, 92, 96

— Окулова, 31, 33, 37, 62, 73, 73 к2, 75, 81, 83

— Петропавловская, 101, 103, 105, 109, 111, 123, 185, 97, 99

— Плеханова,, 12, 13, 2, 3

— Решетникова, 24, 5, 6

— Толмачёва, 13, 17, 18, 2

— Якуба Коласа, 1, 10, 11, 12, 3, 5, 5А, 6, 8, 9





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