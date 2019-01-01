Сергей Данилов Приговор экс-министра обжаловали как прокуратура, так и адвокаты осуждённого Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми обжалован приговор бывшему министру безопасности Пермского края Андрею Ковтуну. Апелляционные жалобы на решение районного суда направили и прокуратура, и адвокаты экс-чиновника, сообщает телеканал «Рифей»

По мнению стороны обвинения, условный приговор бывшему генералу МЧС и пермскому министру является «чрезмерно мягким».

Напомним, по данным следствия, обвиняемый фиктивно трудоустроил в одну из пожарных частей Перми своего знакомого, который с марта 2013 года по конец 2017 года фактически не исполнял каких-либо обязанностей по службе. За указанный период мужчине выплачивалась зарплата на общую сумму более 790 тысяч рублей. Похищенными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению.

Во время совершения преступления Андрей Ковтун работал в краевом управлении МЧС, где дослужился до первого замначальника главка. В 2017 году он был назначен министром территориальной безопасности Пермского края.

Суд признал его виновным в «мошенничестве» и приговорил его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы условно, а также лишению звания генерал-майор.

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