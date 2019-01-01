Сергей Данилов В Прикамье зафиксировано 58 новых случаев заболевания COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 53 человека проходят лечение в больницах, пять — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7811. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 29 августа — 0,99).



Из 58 новых инфицированных — 27 мужчин, 29 женщин, двое детей (мальчик и девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 14 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.



За прошедшие сутки также зафиксировано два летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 213 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

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