В Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 37 человек проходят лечение в больницах, 19 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 59 новых инфицированных — 15 мужчин, 40 женщин, один ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 12 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 22 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано два летальных исхода от COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7753. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99.





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