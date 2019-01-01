В Прикамье выявлено ещё 59 заражений COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: 47 человек проходят лечение в больницах, 12 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 59 новых инфицированных — 29 мужчин, 28 женщин, двое детей (мальчики). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 13 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано три летальных исхода от COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7697. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 27 августа — 0,96).







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.