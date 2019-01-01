За сутки в Пермском крае скончались три заражённых коронавирусом пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались три человека. Всего с начала эпидемии выявлено 7638 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

5395 человек выздоровели, зафиксировано 209 летальных исходов от COVID-19. Ещё 127 случаев смертей инфицированных — не от COVID-19.

2116 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.