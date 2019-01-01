Конкурс на «Менеджмент» в ПГНИУ составил 75 человек на место Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) подвёл итоги приёмной кампании. Самым популярным факультетом среди абитуриентов стал механико-математический. На мехмат планировали поступить 2800 человек.

800 абитуриентов выбрали юриспруденцию, по 600 — экономику, менеджмент и лингвистику.

В связи с эпидемией коронавируса абитуриенты подавали документы дистанционно. Но это не вызвало снижение интереса: в итоге вуз принял 19 тыс. заявлений — на 4 тыс., чем годом ранее.

Самый большой конкурс зафиксирован на направлении «Менеджмент», где конкуренция среди абитуриентов составила 74,8 человека на одно бюджетное место. Ещё на четырех направлениях — «Лингвистика» (английский язык), «Экономика», «Судебная экспертиза», «Судебная и прокурорская деятельность» — конкурс превысил 40 человек на бюджетное место.

Среди зачисленных 617 человек сдали госэкзамены более чем на 225 баллов и претендуют на получение губернаторской стипендии. Больше всего их на механико-математическом факультете — 180 первокурсников. В прошлом году в ПГНИУ таких было 495 человек.

35 первокурсников Пермского университета входят в число стобалльников. Это почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. В 2019 году количество зачисленных, получивших 100 баллов по предмету ЕГЭ, было 19.

В этом году в Пермский университет поступили абитуриенты из 25 регионов России, включая Удмуртию, Свердловскую и Кировскую области, Республику Коми, Татарстан, Башкортостан, Челябинскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край, Бурятию, Калмыкию, Марий Эл и Хабаровский край.

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