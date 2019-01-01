В Перми эвакуировали ТЦ «Шоколад» Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском ТЦ «Шоколад» на улице Героев Хасана произошло возгорание в подсобном помещении.

До прибытия первых пожарных из ТЦ были эвакуированы почти 200 человек. Никто не пострадал.

«На место по рангу пожара №1 выезжали восемь единиц техники и 29 человек личного состава. Площадь пожара составила 0,1 кв. м», — сообщает ВЕТТА со ссылкой на МЧС.





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