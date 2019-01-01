В Пермский край пришла аномально тёплая погода Похолодает к воскресенью Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В регионе установилась аномально теплая погода. Вчера рост температуры воздуха южной части края составил до +25…+28 градусов, в Перми - до +25…+27.

В пятницу существенных осадков в Прикамье не ожидается. Днем на юге потеплеет до +25…+27 градусов, а на севере — до +20…+24.

Такой же температурный фон сохранится и в субботу, 29 августа, однако при приближении с запада холодного фронта на северо-западе Пермского края ожидаются дожди с грозами. Во второй половине дня они возможны и на остальной территории региона.

В воскресенье, 30 августа, по предварительным данным, ожидается похолодание, холодный фронт пройдет через Пермь ночью или утром. Температура воздуха в краевой столице опустится до +19…+24 градусов.

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