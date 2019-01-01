Елена Синица Нового главу Пермского района выберут 23 октября До этого времени территорией будет руководить соратник Александра Кузнецова Владимир Ваганов Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Клоц

Попасть на заседание Земского собрания 27 августа, где глава Пермского района Александр Кузнецов должен был объявить о том, что намерен досрочно оставить должность, было крайне проблематично. Изначально журналистам было разрешено войти в зал заседания, сказав свои ФИО и название СМИ. Ровно в 11.00 журналистов под разными предлогами попросили удалиться из здания.

Впрочем, ещё накануне собеседник в районе рассказывал, что власти всячески будут стараться не допустить «лишних» людей на заседание. Например, они всегда могут сослаться на соблюдение дистанции в 1,5 м, и на этом основании попросить не входить в зал (при этом закрыв его двери). Вместе со всеми в коридоре ждал даже представитель прокуратуры.

В зал впустили только через час после начала заседания. Спикер Земского собрания и соратник Александра Кузнецова Николай Коцофан по традиции поздравил депутатов с прошедшими днями рождения, потом утвердили повестку. А затем земцы первым вопросом, за пару минут, приняли одно из важнейших политических решений этого года. Заявление об уходе Александра Кузнецова, который руководил районом больше 20 лет, удовлетворили, вместо него исполняющим обязанности назначили его заместителя и соратника Владимира Ваганова. «Я считаю, что кандидатура Ваганова Владимира Павловича наиболее подходящая. Так работа администрации изменений не претерпевает, всё идёт стабильно, администрация продолжает работать в том же ключе», — заключил депутат Вячеслав Каледин.

«Раз мы всё уже сейчас обсудили, давайте проголосуем», — резюмировал Коцофан. На этом всё и закончилось. Сам Александр Кузнецов в беседе с журналистом «Нового компаньона» заявил, что его последний рабочий день состоится 31 августа.

Напомним, о том, что Кузнецов намерен покинуть должность стало известно вчера. Причин тому несколько, в том числе предстоящее объединение поселений в единый округ. Якобы были сомнения, что Кузнецов в нём заинтересован. Однако доминировала версия, что теперь уже почти бывший глава района уходит по состоянию здоровья.

Другим вопросом повестки стало объявление о повторном конкурсе по отбору главы. Предполагается, что его объявят 3 сентября, а его итоги подведут 23 октября.

Отметим, что Владимир Ваганов с высокой долей вероятности, в нём участвовать в качестве основного кандидата не будет.

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