Елена Лодыгина журналист Адресная инвестиционная программа Пермского края за семь месяцев 2020 года исполнена на 14% Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров в рамках правительственного часа в Законодательном собрании региона сообщил, что объём освоения бюджетных средств в рамках адресной инвестиционной программы по состоянию на 1 августа 2020 года составил 14%.

Всего на реализацию 75 объектов инвестпрограммы предусмотрено 47,5 млрд руб. Из них только на 2020 год — 4,5 млрд руб. Но на сегодняшний день профинансировано строительство объектов только на 630 млн руб.

«Глава региона поставил нам задачу — по итогам 2020 года выйти на объем освоения в 60%», — заявил Колмогоров. По его словам, только по итогам августа объём освоения составит 20-22% — за один месяц планируется освоить порядка 300 млн руб.

Напомним, в 2019 году адресная инвестиционная программа Пермского края была реализована на 29,6%. Из 5,9 млрд руб. было освоено 1,7 млрд руб. При этом до 13 объектов финансирование так и не было доведено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.