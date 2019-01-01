Заксобрание Пермского края не поддержало инициативу о дополнительных выплатах семьям с подростками Поделиться Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Пермского края рассмотрело инициативу фракции ЛДПР о дополнительных выплатах семьям с детьми от 16 до 18 лет. По оценкам замруководителя фракции Александра Григоренко, инициатива поможет поддержать жителей региона в условиях распространения COVID-19 и предусматривает выплаты в размере 10 тыс. руб. В Пермском крае насчитывается 77 440 человек от 16 до 18 лет, следовательно на выплаты потребуется 774,4 млн руб. Фракция ЛДПР предлагает использовать на эти цели средства зарезервированные в бюджете на строительство аквапарка в Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

«Напоминаю, врио губернатора Дмитрий Махонин заявил, что на бюджетные средства аквапарк строиться не будет. Сейчас эти 2,7 млрд руб. являются условно свободными. И мы уже потратили часть этих денег на поддержку ООО «Олимпия-Пермь» и Пермского свинокомплекса. Считаю, что дети важнее свиней и средства для них в бюджете должны быть всегда»,— заявил Александр Григоренко. Он заметил, что подобные выплаты уже приняты в 10 регионах Российской Федерации.

Руководитель социального комитета заксобрания Сергей Клепцин заявил, что профильный комитет принял решение не поддерживать проект ЛДПР, но не объяснил причин этого решения.

По итогам обсуждения проект был отклонен большинством голосов.

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