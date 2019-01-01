За сутки в Пермском крае выявлено 58 новых заражений коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, четыре — на дому под наблюдением врачей.

Из 58 новых инфицированных — 17 мужчин, 39 женщин, двое детей (мальчик и девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет — девять человек, 32 человека в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано три летальных исхода от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 206 летальных исходов от COVID-19. Ещё 127 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7638.











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