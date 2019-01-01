За сутки от COVID-19 умерли три жителя Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Пермском крае от коронавируса скончались три пациента. Всего с начала эпидемии от болезни умерли 206 человек.

Всего в Пермском крае 7580 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5355 человек выздоровели, зафиксировано 206 летальных исходов от COVID-19, ещё 127 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

2110 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

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