Евгения Пастухова журналист Госдолг Пермского края в 2022 году превысит предельные значения Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой минфин выступил с инициативой внесения поправок в закон «О бюджетном процессе». Одна из них связана с инициативой увеличить предельный размер государственного долга. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ он может составлять 100% от всех собственных налогов. Однако в Пермском крае верхняя планка в 2013 году была установлена на уровне 50%. И поправки предлагают признать эту норму утратившей силу.

Предполагается, что ограничения по объёму госдолга будут устанавливаться ежегодно в процессе утверждения основных параметров бюджета. По словам министра финансов Пермского края Елены Чугариной, при составлении проекта бюджета на 2021-2023 годы получается, что в 2022 году госдолг может превысить лимит в 50%.

Елена Чугарина, министр финансов Пермского края:

- Норма в 50% была всегда для нас вполне комфортной, и мы никогда не превышали её. Но в связи со спадом экономической активности и резким снижением доходов бюджета, мы понимаем, что компенсировать выпадающие доходы мы будем за счет кредитным ресурсов — чтобы существенно не сокращать взятые на себя обязательства. Федеральные власти тоже это понимают. Нам сказали, что в 2020 году можно превысить лимиты по дефициту и госдолгу на сумму выпадающих доходов. По нашим расчётам в 2022 году мы превысим 50%-й порог по госдолгу. И чтобы не нарушать наше внутреннее бюджетное законодательство, предлагаем использовать возможность предельного размера в 100%. Мы считаем, что для бюджета это не принесёт неуправляемых рисков.

Кроме того, проектом поправок предлагается увеличить срок предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам с трёх до пяти лет. Напомним, 27 августа на пленарном заседании депутаты рассмотрят изменения в бюджет на 2020-2022 годы, среди которых предусматривается выделения 1,5 млрд руб. на кредиты под 0,1% годовых Перми, Добрянскому, Верещагинскому, Нытвенскому и Горнозаводскому округам.

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