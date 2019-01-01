Евгения Пастухова журналист Муниципалитетам направят дополнительные дотации за отмену ЕНВД Поделиться Поделиться Твитнуть

Профильный комитет Законодательного собрания Пермского края по бюджету поддержал проект закона, который предусматривает приостановление на год выплаты дотаций муниципалитетам за увеличение налоговых доходов. Глава минфина Елена Чугарина пояснила, что это связано с неблагоприятной экономической ситуацией, которая сложилась в этом году на фоне пандемии.

Дотация за прирост доходов составляет не менее 40% от объёма этого прироста. В бюджете на три года на эти цели предусмотрено по 304,4 млн руб. ежегодно. В 2020 году их получил 41 муниципалитет из 46 (не получили Кунгурский район, Александровский и Кудымкарский МО, Добрянский и Соликамский ГО). Размер дотации варьируется от 16,6 тыс. руб. для Юсьвинского МО до 172,3 млн руб. для Перми. Если бы распределяли в 2021 году, то дотации получили бы 43 муниципалитета.

«То есть не все и не в одинаковом объёме могут претендовать на эту дотацию», — заключила Елена Чугарина.

Минфин предлагает направить эти средства на компенсации муниципалитетам за досрочную отмену ЕНВД.

«Тем самым мы можем поддержать экономически все муниципалитеты в 2021 году, — заключила Чугарина. — С 2022 года мы вернёмся к этой практике стимулирования роста доходов. Считаем, что со второго полугодия 2021 года экономика должна показывать восстановительные и темпы и мы начнём возвращаться на свои привычные рамки, включая местные бюджеты». Она добавила, что при распределении дотаций учтено поступление доходов от патентной системы, которые зачисляются в местные бюджеты.

Отметим, что в прошлом году ЕНВД досрочно отменили 44 муниципалитета: Большая Соснова и Гайны налог сохранили. Однако с 2021 года он отменяется по всей стране.

По данным УФСН по Пермскому краю, среди 30,277 тыс. переходов с ЕНВД большинство — на патент (14,213 тыс., или 46,95%) и на УСН (14,089 тыс., или 46,53%).

Отметим, что в 2019 и 2020 году на компенсации за досрочную отмену ЕНВД было предусмотрено свыше 2 млрд руб. ежегодно.

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