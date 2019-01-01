Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел встречу с активом местных отделений партии «Единая Россия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В региональном отделении партии «Единая Россия» Пермского края 25 августа состоялась видеоконференция с участием главы Прикамья Дмитрия Махонина. Представляя участников встречи, секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев уточнил, что в онлайн-конференции принимают участие более 700 человек — секретари местных, первичных отделений партии, представители партнерских общественных организаций.

Глава региона рассказал об итогах состоявшегося в тот же день визита в Пермский край министра труда и социального развития России Антона Котякова. По словам Дмитрия Махонина, обсуждались вопросы занятости населения — задачу обеспечения условий для максимального трудоустройства ставит президент страны. В частности, министр поддержал строительство нового корпуса для Кунгурского техникума для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также приняли решение о том, что в новом геронтологическом центре в Орджоникидзевском районе Перми первый этаж будет выделен для ветеранов войны.

Дмитрий Махонин предложил аудитории поговорить о планах по выходу Пермского края из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как сказал глава региона, поскольку Прикамье — промышленный регион, в первую очередь делается акцент на развитии предприятий. Сегодня в крае реализуется целый ряд инвестиционных проектов общей стоимостью более 1,5 трлн руб. Это и новые калийные шахты, и бумажное производство в Краснокамске, проект развития «Метафракса» в Губахе, развитие Осенцовского промышленного узла, ТОРы в Чусовом и Нытве и многие другие.

«Очень радует, что несмотря на непростую ситуацию, ни один инвестор не отказался от своих планов. Наша задача как региона — создать для инвесторов условия, чтобы они развивались, вовремя обеспечивать получение необходимых разрешений, создать «умные» налоговые условия, которые бы одновременно не были в ущерб бюджету», — подчеркнул глава Прикамья.

Создавая рабочие места, нельзя забывать о социальной сфере, сказал Дмитрий Махонин.

Впереди — очень амбициозные задачи в сфере образования. В ближайшие годы в крае должно быть построено 23 школы, 25 детских садов. Ставится задача избавиться от деревянных зданий детских образовательных учреждений. В целом, по словам Дмитрия Махонина, необходимо убрать существующую «территориальную дискриминацию»: услуги образования в любой территории должны оказываться по единым высоким стандартам. Открываются и центры переквалификации: новые требования рынка труда требуют быстрого освоения новых профессий. Много задач и в сфере медицины. До 2024 года, помимо ФАПов, построить около 30 новых медицинских учреждений и оснастить их современным оборудованием.

Также Дмитрий Махонин рассказал о планах по строительству новых спортивных сооружений — от пришкольных стадионов до универсальных дворцов спорта, благоустройстве территорий. «Говоря о любых проектах, очень важно помнить о максимальной эффективности освоения бюджетных средств. Качество работ должно соответствовать тем требованиям, которого заслуживают жители края», — сказал Дмитрий Махонин.

Затем представители местных отделений партии задали Дмитрию Махонину ряд вопросов, волнующих жителей территорий. Вопросы касались ремонта дорог в отдалённых районах, ремонта памятников архитектуры и развития туризма, необходимости строительства новой детской поликлиники в Соликамске, программ строительства ФОКов в сельской местности, а также формирования управленческой команды края.

От Мотовилихинского отделения партии поступил вопрос о планах по строительству третьего моста через Каму. Как известно, не так давно Дмитрий Махонин обсуждал этот проект с президентом Владимиром Путиным. Президент поддержал проект, и сейчас начинается плотная работа с Минфином по поводу выделения финансирования, а также Минтрансом. Как рассказал глава региона, в следующем году необходимо начать проектно-изыскательские работы, чтобы работы начались в 2025 году, а если получится, то и раньше.

Что касается конкретного места для строительства моста, то окончательного решения пока нет. Как вариант, рассматривался выход на пл. Восстания. Но, по словам Дмитрия Махонина, совсем скоро существующий коммунальный мост будет необходимо закрывать на реконструкцию. При этом, если делать мост в Мотовилихе, будет «потеряна» Камская долина, где развивается целый медицинский кластер. Так, здесь работает перинатальный и сердечно-сосудистый центры, в ближайшее время планируется выделение участка под онкоцентр.

«В то же время мы понимаем транспортные проблемы Мотовилихи. Поэтому начинаем проекты расширения ул. Соликамская, строительство дороги ТР-53, которая соединит ул. Целинную и Садовый. Поэтому, решая транспортные проблемы, надо подходить к этому комплексно», — сообщил глава Прикамья.

Дмитрий Махонин отметил большой вклад волонтеров «Единой России» в помощь старшему поколению в период самоизоляции, на сегодня Волонтерский центр партии продолжает работу.

На видеоконференции также прошло обсуждение предстоящих выборов на пост губернатора Пермского края.

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